Сентябрь, 28 в 14:16

Афганистан подписал с РФ временное соглашение о поставках российского бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи.

По его словам, Россия предложила Талибану скидку к средним мировым ценам на товары.

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Соглашение предусматривает поставку Россией около 1 млн тонн бензина, 1 млн тонн дизельного топлива, 500 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 2 млн тонн пшеницы ежегодно.

Азизи сказал, что соглашение будет действовать в течение неопределенного испытательного периода. Если стороны будут удовлетворены, они подпишут долгосрочный контракт.

Это первое известное международное соглашение Талибана, который вернулся к власти в Афганистане в прошлом году после вывода войск США.

Несмотря на то, что Российская Федерация официально не признает правительство талибов, в Москве принимали лидеров движения Талибан. Также посольство России является одним из немногих, до сих пор открытых в Кабуле.

В начале сентября агентство Bloomberg сообщало, что Китай покупает российский сжиженный газ за полцены. Официальный Пекин намерен заработать на этом соглашении, перепродавая этот газ по более высоким ценам.