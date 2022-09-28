Сброшенная в море взрывчатка или диверсия: что известно об авариях на газопроводах Северного потока

Сентябрь, 28 в 18:25

В начале недели произошла авария на российских газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2, который Кремлю так и не удалось ввести в эксплуатацию. Оператор отметил, что давление в трубопроводе упало со 105 баров до 7, в результате чего произошла утечка газа возле берегов острова Борнгольм (Дания).

Известно, что ширина круга распространилась на несколько сот метров. Несмотря на отмену запуска СП-2 Германией, газопровод успели заполнить на 300 млн куб. м газа.

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Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет направляться в Польшу. Так Варшава стремится полностью отказаться от пользования российским сырьем, чтобы не финансировать полномасштабную войну РФ против Украины.

Разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании, поэтому береговые службы установили охранную зону радиусом пять морских миль из соображений безопасности.

Газ будет вытекать еще несколько дней?

Газ из поврежденного Северного потока будет вытекать еще несколько дней, а то и целую неделю, считают представители властей Дании. Пузырьки на поверхности моря охватили площадь диаметром около 100 м, поэтому власти закрыли зону возле места аварии, запретив судоходство в пяти морских милях.

— Тревожные события подчеркивают неотложность укрепления энергетической безопасности Европы. Мы должны приложить все усилия, чтобы лишить Россию возможности использовать энергоресурсы как инструмент давления, — считает премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Подводные взрывы или случайность?

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Берн Лунд отметил, что на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 произошло два подводных взрыва. По его словам, в этом нет никаких сомнений.

– Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гноше, которая зафиксировала эти данные, — считает Лунд.

По словам профессора, один из взрывов, зарегистрированный на 30 измерительных станциях на юге Швеции, имел магнитуду с показателем 2,3. Официально пока нет никаких версий, что произошло, однако датские правоохранители предполагают, что разгерметизация трубопровода произошла в результате диверсии.

Иностранные журналисты предполагают, что ее организатором могла выступить Россия под другим флагом. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что каждая версия имеет право на жизнь, в частности и диверсия.

Сброшенная в море взрывчатка?

Однако в Министерстве обороны Великобритании считают, что предполагаемая атака России на Северный поток, вероятно, была запланирована и с использованием подводного беспилотника, утверждают анонимные источники издания The Times.

По неофициальной информации, РФ использовала взрывное устройство, сброшенное в море за несколько недель до взрыва. Однако сейчас идет следствие, которое должно установить причины аварии.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что масштабная утечка газа на трубопроводе – это спланированный теракт РФ. По его мнению, это акт агрессии Кремля в отношении Европейского Союза, чтобы дестабилизировать экономическую ситуацию и создать панику перед зимой.

Подоляк убежден, что лучший ответ России и инвестиция в безопасность – это поставки танков для Украины, в частности немецкиих.