США готовы предоставить убежище гражданам РФ, бегущим от мобилизации – Белый дом

Сентябрь, 28 в 9:36

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что россияне, бегущие от мобилизации, объявленной Путиным, могут обращаться за убежищем в США.

– Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление о предоставлении убежища в Соединенных Штатах, и их заявление будет рассмотрено в каждом конкретном случае. То есть мы приветствуем всех, кто ищет убежища, – объяснила она.

По ее словам, люди в РФ выходят на протесты, подписывают петиции – это свидетельствует о том, что война, которую начал Путин в Украине, непопулярна, и есть россияне, которые не хотят воевать в путинской войне, отдавать за нее свою жизнь.

Жан-Пьер добавила, что только Путин может остановить эту войну.

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– То, что мы видим сейчас – это не сила, это слабость со стороны президента Путина, – добавила пресс-секретарь Белого дома.

После объявления мобилизации из России с 21 сентября в соседние Монголию, Казахстан, Грузию и Финляндию выехали до 200 тыс. граждан РФ .

В Чехии и Латвии заявили, что не будуть принимать россиян, скрывающихся от мобилизации. На уровне ЕС вопрос еще не решен.