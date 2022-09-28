Трубы Nord Stream могут оказаться непригодными из-за больших повреждений — спецслужбы ФРГ
Три трубы газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море могут оказаться навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии.
Такое предположение высказали немецкие спецслужбы, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Отмечается, если не отремонтировать быстро трубопроводы, то большое количество попавшей внутрь соленой воды разъест их. Существует большая вероятность попадания в них большого количества воды, ведь повреждения труб очень велики.
Органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии.
Из-за сложности атаки эксперты и правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим может стоять Россия, но мотив неясен.
На данный момент BND играет ведущую роль в разведке. Сейчас оцениваются спутниковые изображения возможных перемещений кораблей накануне взрывов.
По одной из теорий, водолазы могли заложить взрывчатку в двух трубах Северного потока-1 и в одной из двух неработающих труб Северного потока-2.
По информации Tagesspiegel, целенаправленные взрывы свидетельствуют о том, что утечки огромные, а скорость падения давления в трубах была высокой.
27 сентября Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный и Северный поток-2, проложенных дном Балтийского моря из РФ в Германию.
По словам шведских сейсмологов, на месте аварий было зафиксировано два взрыва.
Источник: Tagesspiegel