Трубы Nord Stream могут оказаться непригодными из-за больших повреждений — спецслужбы ФРГ

Сентябрь, 28 в 16:27

Три трубы газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море могут оказаться навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии.

Такое предположение высказали немецкие спецслужбы, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Отмечается, если не отремонтировать быстро трубопроводы, то большое количество попавшей внутрь соленой воды разъест их. Существует большая вероятность попадания в них большого количества воды, ведь повреждения труб очень велики.

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Органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии.

Из-за сложности атаки эксперты и правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим может стоять Россия, но мотив неясен.

На данный момент BND играет ведущую роль в разведке. Сейчас оцениваются спутниковые изображения возможных перемещений кораблей накануне взрывов.

По одной из теорий, водолазы могли заложить взрывчатку в двух трубах Северного потока-1 и в одной из двух неработающих труб Северного потока-2.

По информации Tagesspiegel, целенаправленные взрывы свидетельствуют о том, что утечки огромные, а скорость падения давления в трубах была высокой.

27 сентября Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный и Северный поток-2, проложенных дном Балтийского моря из РФ в Германию.

По словам шведских сейсмологов, на месте аварий было зафиксировано два взрыва.

Источник: Tagesspiegel