Кнопку не нажмут, но небольшую бомбу могут сбросить: Жданов о ядерной угрозе
Россия вряд ли нажмет на “ядерную кнопку”, однако может сбросить снаряд или небольшую бомбу. Вероятность такого развития событий очень высокая, но действия РФ будут зависеть от Запада.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала FreeДом. По его словам, партнеры Украины также могут повлиять на Россию.
— Кнопку не нажмут, но снаряд или небольшую бомбу могут бросить. Действительно, вероятность очень высокая. Тут все будет зависеть от Запада, от наших партнеров, — заявил эксперт.
Олег Жданов спрогнозировал, что может произойти в дальнейшем в случае применения Россией ядерного оружия против Украины.
— Мы, к сожалению, ничего не можем сделать в этом случае, а вот Запад может получить что-то либо наподобие Чернобыля, только свежего, с радиоактивным выбросом, либо может включить те рычаги, которые заставят Российскую Федерацию отказаться от такой идеи, — убежден Жданов.