Самая большая с 24 февраля: какова вероятность применения Путиным ядерного оружия

Сентябрь, 29 в 15:51

Официальные лица США считают, что вероятность применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия во время полномасштабной войны в Украине — наибольшая с 24 февраля, однако все еще маловероятна.

По данным CNN, об этом сообщили американские чиновники, знакомые с последними данными разведки. В сообщении говорится, что угроза, безусловно, увеличена в сравнении с началом года. В последние месяцы США частно предупреждали Россию не идти на такой катастрофический шаг.

Но пока нет никаких признаков того, что Россия планирует их использование в ближайшее время, и общая оценка не изменилась, сообщают анонимные источники издания.

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Несколько чиновников по вопросам обороны США, которые тоже заявили, что сейчас не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие, пояснили, что, вероятно, США могут обнаружить движение даже меньших тактических боеголовок.

Чиновники США долгое время считали, что глава Кремля Путин привлечет ядерное оружие только в случае возникновения угрозы его положению.

Некоторые российские военные аналитики полагают, что приказ Путина о частичной мобилизации может фактически снизить краткосрочный риск того, что он будет использовать ядерное оружие на поле боя. Это продолжит его способность поддерживать войну против Украины.

Источники издания рассказали, что общее ощущение внутри правительства США, что угроза больше, чем раньше, базируется прежде всего на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине.