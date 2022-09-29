Повреждение газопроводов Nord Stream может привести к климатической катастрофе — Bloomberg

Сентябрь, 29 в 17:09

Повреждение газопроводов Nord Stream, из-за чего образовался 700-метровый бассейн кипящей воды в Балтийском море, может привести к климатической катастрофе.

По оценкам Германии, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тыс. метрических тонн метана, одного из самых мощных парниковых газов. Об этом сообщает Bloomberg.

Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как годовые выбросы около 5,48 млн автомобилей США.

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Причина трех почти одновременных разрывов трубопровода не была подтверждена, но официальные лица Германии и США заявили, что инцидент похож на диверсию.

Несмотря на то, что газопровод Северный поток-1 был остановлен, а Северный поток-2 никогда даже не запускался, они содержали природный газ под давлением, большинство которого составляет метан.

Федеральное агентство по окружающей среде Германии сообщило, что его расчет количества выбросов метана основывался на оценочном состоянии заполнения и информации об объемах двух трубопроводов.

— На трубопроводах нет механизмов сдерживания, поэтому все содержание труб, вероятно, утечет, — говорится в заявлении.

В течение первых 20 лет пребывания в атмосфере метан обладает в 84 раза большей тепловой способностью, чем углекислый газ, но после этого быстро разлагается.

Оценивая влияние утечки метана на климат, ученые обычно превращают метан в эквивалент CO2, используя либо коэффициент потенциала глобального потепления за 20 лет, либо умножая потенциал влияния выбросов на увеличение глобального потепления в течение 100 лет.

Германия, используя 100-летний коэффициент пересчета, заявила, что утечки из Nord Stream были примерно эквивалентны 1% общих годовых выбросов страны.