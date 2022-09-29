Россияне будут атаковать “человеческой волной”: аналитик Том Купер о ситуации на фронте

Сентябрь, 29 в 20:54

В Харьковской области ВСУ вошли в Подлиман на реке Оскол, и почти везде идут ожесточенные бои между центром села и Шейковкой. По всей видимости, маневр был реакцией на некоторые события в южных областях Украины, считает австрийский аналитик Том Купер.

По его мнению, вероятная причина состоит в том, что Ольговка все еще может быть предметом борьбы или даже является целью российской контратаки.

— Немного аналитики: в соцсетях якобы все ждут, что россияне в Лимане сдадутся или просто убегут. Другие не могут дождаться, пока украинцы увязнут в грязи или разобьются, — отметил Купер.

Сначала он ожидал, что Лиман будет освобожден на этой неделе, однако теперь Купер сомневается, что это произойдет. Стратегия “ни шагу назад” российского диктатора Владимира Путина, похоже, воспринимается всем командованием ВС РФ достаточно серьезно, отметил аналитик.

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— Судя по тому, что я “прочитал между строк” всех имеющихся уведомлений, россияне бросили все подкрепления, которые только могли, в район Сватового, а оттуда на Копанки, Пролетарское и Ольговку. Да, все войска, о которых идет речь, это резервисты без какой-либо подготовки и плохо оснащенные, но их так много… Я ожидаю, что они займут украинцев минимум на 2-3 дня. Возможно, даже дольше, – считает Купер.

Самое главное: вероятно, оккупанты будут атаковать “человеческой волной”, и нужно время, чтобы отбить атаки россиян или взять их в плен.

Если эта ситуация на северном фланге украинского наступления не будет решена, тогда вряд ли что-нибудь произойдет в Лимане, в частности, его освобождение. Причина – постоянный поток российских подкреплений из Алчевска и Луганска через Северодонецк в Кременную, а потом в Заречное, считает аналитик.