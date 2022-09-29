Сентябрь, 29 в 13:42

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) предоставляет украинскому военному командованию данные со спутников, показывающие позиции и передвижения российских войск, а также проводит анализы боеспособности и морального духа среди российских солдат.

Об этом написало немецкое издание Die Zeit.

Так, с мая BND передала украинской разведке более 100 текстовых отчетов и спутниковых снимков, сделанных системой SAR-Lupe, которую ранее Германия вывела на орбиту в сотрудничестве с Россией.

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Среди передаваемых данных были снимки вражеских складов боеприпасов на оккупированной территории Украины и аэродрома с точным местоположением и количеством российских самолетов.

Также немецкое ведомство перехватывало телефонные звонки российских солдат и анализировало их моральный дух.

Отмечается, что немецкая разведка, помогая Украине, не нарушает нормы международного права, так как передает данные с задержкой до недели, а съемка со спутников происходит только над территорией Украины. Есть предположения, что РФ знает о передаваемых данных, но задержка в несколько дней не делает Германию участником войны.