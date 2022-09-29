Сентябрь, 29 в 8:26

Представители европейской службы безопасности в понедельник и вторник (26-27 сентября) заметили корабли ВМФ России вблизи от утечек в трубопроводах Северного потока (Nord Stream).

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведках.

Пока неясно, имели ли корабли какое-либо отношение к повреждению трубопроводов, но это будут изучать следователи.

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Кроме того, на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подводные лодки.

Российские корабли регулярно находятся в этом районе, по словам одного датского военного чиновника. Он подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что именно Россия повредила трубы.

— Российская деятельность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу осведомленность — как в море, так и в воздухе. Мы видим их каждую неделю, — сказал чиновник.

Дания и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробностей о том, что именно вызвало взрывы, пока нет.

Премьер-министры Дании и Швеции во вторник заявили, что утечки, вероятно, были результатом преднамеренных действий, а не случайностей. Западные чиновники пока не приписывают саботаж ни России, ни какой-либо другой стране.

Кремль публично отрицает нанесение ударов по трубопроводам.

Россия уже потребовала проведения заседания Совета Безопасности ООН относительно поврежденного трубопровода, что, по словам США, выглядит подозрительно. Как правило, Россия недостаточно организована, чтобы действовать так быстро, предполагая, что маневр был заранее спланирован, считают в США.

Если бы Россия умышленно устроила взрывы, она фактически саботировала бы свои собственные трубопроводы: российская государственная компания Газпром является мажоритарным акционером Северного потока-1 и единственным владельцем Северного потока-2.