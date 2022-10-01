Сентябрь, 30 в 21:36

Введенными санкциями Украина ориентируется на реальный демонтаж российского влияния, а не на “громкость”. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам 30 сентября.

— Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там большой список, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и повлиять на положение вещей в России, — заявил глава государства.

По его словам, вводятся ограничения против нескольких тысяч субъектов, синхронизируются санкции Украины и партнеров.

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— Вводятся новейшие санкции – против главных персоналий, против важных российских компаний. Конечно, санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории, — заверил президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам с Россией, но уже с другим президентом РФ, а не диктатором Владимиром Путиным.

— Я уже подробно отчитался сегодня днем ​​о нашей заявке на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. И об очевидной готовности Украины к переговорам с Российской Федерацией, но уже с другим президентом России, понимающим, что происходит.

Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности, подчеркнул президент Украины.