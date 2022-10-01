Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Мы ориентируемся не на громкость, а реальный демонтаж влияния РФ — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Введенными санкциями Украина ориентируется на реальный демонтаж российского влияния, а не на “громкость”. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам 30 сентября.

— Хочу добавить кое-что о решении СНБО по санкциям против российских физических и юридических лиц. Там большой список, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние и повлиять на положение вещей в России, — заявил глава государства.

По его словам, вводятся ограничения против нескольких тысяч субъектов, синхронизируются санкции Украины и партнеров.

Сейчас смотрят

— Вводятся новейшие санкции – против главных персоналий, против важных российских компаний. Конечно, санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории, — заверил президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам с Россией, но уже с другим президентом РФ, а не диктатором Владимиром Путиным.

— Я уже подробно отчитался сегодня днем ​​о нашей заявке на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. И об очевидной готовности Украины к переговорам с Российской Федерацией, но уже с другим президентом России, понимающим, что происходит.

Псевдореферендумы – это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности, подчеркнул президент Украины.

Читайте
Украина должна аннексировать Белгород и Ростов: соцсети о заявлениях Путина

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка