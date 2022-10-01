Нет никаких причин так считать: Буданов о вероятном ядерном ударе РФ по Украине

Сентябрь, 30 в 23:18

Страна-агрессор Россия вряд ли может нанести ядерный удар на территории Украины в ближайшее время. Так считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

— По состоянию на сейчас, нет никаких причин считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен по территории Украины, — заверил руководитель украинской разведки.

Буданов спрогнозировал, когда закончится война в Украине. По его мнению, это не продлится долго, а уже к концу весны ВСУ войдут на территорию Крымского полуострова.

– Эта война долго не будет продолжаться. После зимы начнется завершение этого конфликта. Выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год, — считает Буданов, ссылаясь на информацию разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что существует риск применения Россией тактического ядерного оружия, однако его качество и состояние вызывает вопросы.