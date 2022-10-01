Сентябрь, 30 в 22:05

Точно спрогнозировать, где произойдет возможный ядерный удар России по территории Украины, почти невозможно. Вероятнее всего, РФ применит тактическое ядерное вооружение против украинской армии или с целью уничтожения логистического узла, считает эксперт по безопасности Королевского колледжа Лондона доктор Род Торнтон.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин вряд ли отдаст приказ нанести первый ядерный удар по одному из крупных городов в Украине. Глава Кремля, вероятно, может попытаться избежать жертв, чтобы поступок носил “символический” характер, в то же время показав, что его угрозы были серьезными.

– На многих фронтах Путин под давлением. Чем больше он в отчаянии, тем больше его будут отталкивать назад. Тем более вероятно, что ядерное оружие будет применено, — убежден эксперт по вопросам безопасности.

Торнтон отметил, что предусмотреть первую цель достаточно сложно. Однако он считает, что им может стать остров Змеиный, ставший символом украинского сопротивления.

Сейчас смотрят

Последствия будут очень сильно зависеть от нескольких факторов: какой тип оружия применили, и при каких условиях. Но взрыв даже бомбы небольшой мощности повлечет за собой тяжелые последствия для здоровья людей, которым удастся выжить после удара.

Радиоактивные вещества окажут влияние на окружающую среду, а впоследствии радиация может заразить территорию Российской Федерации. В то же время другие страны, вероятно, объединятся против Кремля. Если Путин решится воплотить в жизнь ядерные угрозы, тогда выберет оружие с минимальным заражением.

Ядерный удар создаст новые проблемы для диктатора Путина даже на территории России, где произойдет сопротивление военных, ключевых лидеров или граждан, не желающих эскалации войны. По всей вероятности, поступок РФ подтолкнет НАТО к более сильной помощи Украине, а для Запада российская атака ядерным оружием не станет “сюрпризом”.

Тогда Китай и Индия с лучшей позицией, чем Москва, могут повлиять на Россию, которая зависит от экспорта энергетических носителей. Если же западные специалисты заметят реальные сигналы, свидетельствующие о ядерной угрозе, произойдет усиленное давление на Москву, считает эксперт по безопасности.