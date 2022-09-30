Сентябрь, 30 в 14:59

В последние дни над несколькими газовыми и нефтяными месторождениями стран Скандинавии была замечена активность неизвестных дронов. В частности, один или несколько беспилотников были замечены над датским нефтегазовым месторождением Halfdan Bravo в Северном море.

Как сообщает издание WP Wiadomości, эта непонятная и таинственная активность дронов вблизи стратегической топливной инфраструктуры вызывает обеспокоенность после аварий и утечки газа из российских трубопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.

Как сообщает датский государственный телеканал TV2, сотрудники буровой платформы Halfdan Bravo, расположенной в Северном море и принадлежащей Дании, заметили один или несколько дронов в среду и известили об этом полицию. Месторождение находится более чем в 200 км от побережья.

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– Полиция расследует инцидент и пока не может предоставить какую-либо другую информацию, — говорится в коротком электронном комментарии правоохранителей по запросу канала.

Энергетическая компания TotalEnergies, управляющая месторождением Halfdan Bravo, подтвердила в комментарии датским СМИ, что 28 сентября были зафиксированы несанкционированные действия дронов возле него. В компании заверили, что приняли “необходимые меры” для безопасности буровой платформы и общаются с властями по этому поводу.

Пока неизвестно, сколько точно беспилотников находились над месторождением, кто стоит за их деятельностью и какова была цель.

А в начале этой недели власти Норвегии предупредили об активности беспилотников над несколькими норвежскими газовыми и нефтяными месторождениями в Северном море. Речь идет о по меньшей мере шести таких случаях. Дроны находились в пределах зоны безопасности – в 500 м от норвежских нефтяных вышек.

В Норвегии не исключают, что дроны могут являться частью плана разведки и последующих атак на энергетическую инфраструктуру, в том числе на платформы. Раздаются предположения, что за этим может стоять страна-агрессор Россия.

Пока неизвестно, связана ли эта активность дронов с инцидентами на газопроводах Северный поток в Балтийском море. Однако в странах Скандинавии после аварий введен режим повышенной готовности и усилена защита критической инфраструктуры.

В частности, в Дании уровень опасности в системе электроснабжения и газоснабжения повышен до оранжевого. Это второй из пяти уровней опасности, означающий, что компании сектора должны быть осведомлены об угрозах для своих объектов.

Норвежская нефтегазовая компания Equinor также повысила уровень готовности своих объектов после утечки газа из трубопроводов Северный поток в Балтийском море.

Как известно, на газопроводах Северный поток было зафиксировано четыре утечки газа. В связи с этим они могут опустеть до конца этой недели.

Вблизи газопроводов Nord Stream сейсмологи зафиксировали два подводных взрыва незадолго до аварии. Это позволяет предположить, что инцидент может быть диверсией.

Источник: TV2, Ekstra Bladet, WP Wiadomości