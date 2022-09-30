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Украина должна аннексировать Белгород и Ростов: соцсети о заявлениях Путина

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина должна аннексировать Белгород и Ростов: соцсети о заявлениях Путина
Фото: Depositphotos

Сегодняшний день наполнен всевозможными новостями и заявлениями из-за полномасштабной войны в Украине.

Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать аннексию Россией временно оккупированной территории, обращение диктатора Путина, заявления президента Владимира Зеленского и поданную Украиной заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Факты ICTV собрали самые смешные мемы.

– Я подписал указ об аннексии Сатурна. Теперь он мой…

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Другие пользователи соцсетей рисуют карикатуры на российского диктатора Путина, призывая арестовать президента страны-агрессора. А некоторые даже предполагают, что Украина должна провести церемонию аннексии Белгорода и Ростова.

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