Сентябрь, 30 в 18:39

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщил президент Владимир Зеленский. Полноценное членство в НАТО – это положительный фактор для обеспечения гарантий безопасности Украины, проведения социально-экономических реформ и демократических принципов, придерживающихся странами-членами Альянса.

Есть несколько основных этапов, которые должна выполнить страна, прежде чем стать членом НАТО: консультационный, переговорный, ратификационный и имплементационный. Факты ICTV узнали, что происходит на каждом этапе.

Консультационный этап – это интенсивный диалог с заинтересованными странами-партнерами, которые помогают государству изучить подробности работы НАТО, вероятные неразрешенные территориальные споры.

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В это время руководство Альянса должно проанализировать все военные факторы в государстве, заинтересованном в членстве в НАТО, после чего страна официально объявляет о желании получить членство в межправительственной организации.

Переговорный этап – это формальное приглашение от НАТО к стране, претендующей на членство, начать переговоры о полноценном вступлении.

Ратификационный этап – подписание соответствующего протокола о присоединении к Североатлантическому договору, который должен закончиться ратификацией документа в государствах-членах НАТО и страны, которая намерена стать членом Альянса.

Имплементационный этап – это процесс передачи государством-кандидатом документов о вступлении в Североатлантический договор на сохранение в США, после чего страна становится официальным членом НАТО.

Позитивные последствия для Украины

Среди однозначных положительных критериев членства для Украины – это получение крепких гарантий национальной безопасности, соблюдение суверенитета и территориальной целостности, создание весомых предпосылок интеграции в Европу.

С помощью такого шага Украина сможет укрепить внутренние основы национальной безопасности, используя опыт и поддержку НАТО для повышения эффективности сектора обороны.

Как следствие, это создаст веские предпосылки для того, чтобы выгнать российских захватчиков, полностью освободить от них территорию Украины, отойти от “доминирования” РФ и достичь равноправных межгосударственных отношений между странами.