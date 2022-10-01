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Эстония ускорила работы по укреплению восточной границы из-за событий в РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Естонія прапор
Фото: Unsplash

В Эстонии ускоряют работы по укреплению восточной границы, которая появится на год раньше запланированного времени.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

– На самом деле решение ускорить строительство было принято еще в прошлом году. Мы скорректировали свои планы, и благодаря этому наземная часть границы будет построена годом ранее, чем первоначально планировалось, — заявил он.

Беличев отметил, что со 130 километров наземной границы с РФ сейчас полностью обустроено 23,5. Поэтому окончательно завершить работы рассчитывают до 2025 года.

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Отмечается, что ускорить воздвижение границы Эстонию заставили события в России.

– Сейчас идут работы на втором, 35-километровом участке. Уже готовы подъездные пути, сейчас строители занимаются возведением насыпей и прокладкой техносетей, – заявил Беличев.

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Источник: ERR

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