Эстония ускорила работы по укреплению восточной границы из-за событий в РФ

Октябрь, 01 в 16:08

В Эстонии ускоряют работы по укреплению восточной границы, которая появится на год раньше запланированного времени.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

– На самом деле решение ускорить строительство было принято еще в прошлом году. Мы скорректировали свои планы, и благодаря этому наземная часть границы будет построена годом ранее, чем первоначально планировалось, — заявил он.

Беличев отметил, что со 130 километров наземной границы с РФ сейчас полностью обустроено 23,5. Поэтому окончательно завершить работы рассчитывают до 2025 года.

Сейчас смотрят

Отмечается, что ускорить воздвижение границы Эстонию заставили события в России.

– Сейчас идут работы на втором, 35-километровом участке. Уже готовы подъездные пути, сейчас строители занимаются возведением насыпей и прокладкой техносетей, – заявил Беличев.

Источник: ERR