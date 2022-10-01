Подача заявки о вступлении Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена

Октябрь, 01 в 11:10

Подача президентом нашей страны Владимиром Зеленским заявки об ускоренном вступлении Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации главы США Джо Байдена.

— По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена, — информирует Politico.

Как отмечает издание, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не поддержала запрос Украины относительно ускоренного вступления в НАТО через несколько часов после того, как Зеленский сделал соответствующее заявление.

Так, на вопрос Politico, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси отказалась четко одобрить заявку, но сказала, что поддерживает “гарантию безопасности” для Украины.

Сейчас смотрят

– Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы у Украины была гарантия безопасности, — цитирует издание Пелоси.

Напомним, что 30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В ответ на этот шаг США сообщили, что вступление Украины в НАТО “следует начать в другое время”.