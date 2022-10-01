Россию не переизбрали членом совета Международной организации гражданской авиации

Октябрь, 01 в 18:36

Россию не переизбрали в качестве члена управляющего совета Международной организации гражданской авиации, авиационного агентства ООН (ICAO).

Чтобы остаться в руководящем совете Международной организации гражданской авиации России не хватило необходимого количества голосов.

Ассамблея агентства с участием 36 стран проходит в канадском Монреале и продлится до 7 октября.

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Это решение отражает стремление западных стран добиться ответственности для России за ее действия в Украине.

РФ закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая 27 членов Европейского Союза, в ответ на зеркальный шаг европейских стран.

Ранее ICAO предоставила России статус страны с проблемами обеспечения безопасности полетов. Там также заявили, что российские власти недостаточно следят за безопасностью полетов внутри страны.