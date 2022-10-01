В Буркина-Фасо во второй раз за год произошел военный переворот

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В западноафриканской стране Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот.

Группа военных свергла правительство президента Поля-Анри Дамиба, пришедшего к власти в январе 2022 года, также в результате военного переворота.

Новым лидером страны провозгласил себя 34-летний капитан Ибрагим Траоре.

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В сопровождении нескольких военных он выступил в эфире местного телеканала и заявил, что Дамиба не смог решить вопрос с исламистами.

— Наш народ достаточно настрадался и продолжает страдать, — сказал Траоре.

Таким же мотивом руководствовался сам Дамиба, когда в январе сверг правительство экс-президента Рока Каборе.

Траоре распустил правительство Буркина-Фасо, приостановил действие конституции и приказало закрыть границы. В стране объявили комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00.

Coup confirmed in Burkina Faso as army Captain Ibrahim Traore leads removal of military govt- the country’s interim president and January 2022 coup leader Lt-General Paul-Henri Damiba has been removed from office.

This is the country’s 2nd coup this year. pic.twitter.com/tnfRJVW195 — Samira Sawlani (@samirasawlani) September 30, 2022

Эксперты говорят, что Буркина-Фасо контролирует всего 60% своей территории, а насилие исламистов усиливается.

Американская разведка считает, что Буркина-Фасо может стать следующей целью ЧВК Вагнер. В ведомстве утверждают, что в результате январского военного переворота страна стала более изолированной и опасной.

Соединенные Штаты заявили, что “глубоко озабочены” событиями в Буркина-Фасо и призвали своих граждан ограничить передвижение в стране. Франция выпустила подобное предупреждение своим гражданам, проживающим в столице страны Уагадугу.

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С момента обретения независимости в 1960 году в Буркина-Фасо произошло восемь удачных государственных переворотов.

Буркина-Фасо – государство в Западной Африке со столицей Уагадугу. Страна граничит с Мали, Нигером, Бенином, Того, Ганой, Кот-д’Ивуаром.

В 2016-2021 годах в Буркина-Фасо наблюдалось усиление террористической деятельности, были зафиксированы многочисленные пограничные атаки. В результате масштабного теракта в Уагадуге в январе 2016 года погибли 28 человек, в том числе четверо граждан Украины.

Последний громкий теракт был совершен в одной из мечетей на севере Буркина-Фасо 11 октября 2019, когда погибли 16 человек. В 2020 – 2021 годах в результате атак террористов погибли более 100 человек.