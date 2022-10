В Буркина-Фасо во второй раз за год произошел военный переворот

В западноафриканской стране Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот.

Группа военных свергла правительство президента Поля-Анри Дамиба, пришедшего к власти в январе 2022 года, также в результате военного переворота.

Новым лидером страны провозгласил себя 34-летний капитан Ибрагим Траоре.

В сопровождении нескольких военных он выступил в эфире местного телеканала и заявил, что Дамиба не смог решить вопрос с исламистами.

Таким же мотивом руководствовался сам Дамиба, когда в январе сверг правительство экс-президента Рока Каборе.

Траоре распустил правительство Буркина-Фасо, приостановил действие конституции и приказало закрыть границы. В стране объявили комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00.

Coup confirmed in Burkina Faso as army Captain Ibrahim Traore leads removal of military govt- the country’s interim president and January 2022 coup leader Lt-General Paul-Henri Damiba has been removed from office.

This is the country’s 2nd coup this year. pic.twitter.com/tnfRJVW195

— Samira Sawlani (@samirasawlani) September 30, 2022