Украина имеет право выбирать альянс, в котором ей комфортно. Но есть определенные требования – Ламбрехт

Октябрь, 01 в 14:50

Глава Министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт поприветствовала решение Украины подать заявку в НАТО, но отметила, что его должны одобрить 30 стран-членов Альянса.

Об этом Ламбрехт заявила во время визита в столицу Молдовы Кишинева.

— Конечно, Украина имеет право выбирать тот альянс, в котором ей комфортно. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас это будет обсуждаться между 30 членами НАТО, — подчеркнула Ламбрехт.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

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Первой страной, поддержавшей решение Украины подать заявку в НАТО, стала Канада. Также ее одобрили страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония.

Процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины, отметив, как и Соединенные Штаты, что решение о членстве будут принимать все 30 союзников.

Источник: Sueddeutsche Zeitung