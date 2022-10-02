Октябрь, 02 в 9:38

Правительство Австралии введет санкции в отношении 28 назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщается на сайте австралийского министерства иностранных дел.

Среди них есть лица, которые вопреки нормам международного пытаются узаконить фейковые референдумы в оккупированных регионах Украины, а также занимаются дезинформацией и запугиванием.

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— Бутафорские референдумы России на оккупированных территориях Украины нелегитимны и не имеют юридической силы. Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области являются суверенной территорией Украины. Аннексия президентом Путиным незаконна, и любые заявления о том, что эти территории теперь являются частью России, являются необоснованными и ложными, — говорится в сообщении МИД Австралии.

Австралия продолжает призывать РФ немедленно выполнить юридически обязывающий решение Международного суда от 16 марта 2022 года о немедленном выводе своих вооруженных сил из Украины.

— Напоминаем России, что как член ООН Россия юридически обязана выполнять решения Международного суда по любому делу, стороной которого она является, — отмечают в МИДе.

Что касается новых санкций, то по словам министра иностранных дел Пенни Вонг, эти дополнительные ограничения усиливают решительный протест Австралии против действий президента Путина и тех, кто выполняет его приказы.

— Территории Украины, которые в настоящее время оккупированы российскими войсками, являются суверенной территорией Украины. Никакой бутафорский референдум этого не изменит, — решительно заявила министр.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что правительство страны не будет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций против России.