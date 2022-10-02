Глава Пентагона сделал заявление относительно вступления Украины в НАТО

Октябрь, 02 в 16:31

США поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока, заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, сейчас США сосредоточены, прежде всего, на том, чтобы поддерживать Украину, которая защищается от российского вторжения.

– Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, – добавил Остин.

Уже девять европейских стран из 30 членов НАТО поддержали членство Украины в Альянсе, включая Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Северную Македонию, Черногорию, Польшу, Румынию и Словакию.

Сейчас смотрят

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Читайте Подача заявки о вступлении Украины в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена

Источник: defense.gov