Огромный успех, но не поворотный момент в войне: Ламбрехт об освобождении Лимана

Октябрь, 02 в 18:27

Глава немецкого Министерства обороны Кристин Ламбрехт назвала огромным успехом освобождения украинскими военными города Лиман в Донецкой области.

Но она отметила, что переломный момент в этой войне еще не наступил, передает ее слова Tagesschau.

— Именно поэтому так важно учить украинских солдат – в том числе и на будущее. К сожалению, нам приходится учитывать, что эта война продлится недели и месяцы, – сказала Ламбрехт.

Комментируя угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, Ламбрехт заявила, что “нельзя позволить этому парализовать себя”.

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— Поэтому наша позиция очень четкая: мы будем продолжать поддерживать Украину и не позволим таким угрозам остановить нас, — заявила Ламбрехт, добавив, что правительство Германии и партнеры по НАТО внимательно следят за тем, как ведет себя Россия.

Украинские военные 2 октября полностью освободили от российских оккупантов город Лиман в Донецкой области. О зачистке города от рашистов сообщил президент Владимир Зеленский.

В субботу, 1 октября, на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг. Позже советница министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что за город ведутся бои.

Источник: Tagesschau