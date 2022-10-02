Отрезают части тела и убивают на месте: ДШРГ Русич принимает участие в войне против Украины

Октябрь, 02 в 20:32

Действующая в Украине прокремлевская группа подстрекает к жестокости против военнопленных и открыто выступает за пытки украинцев, в частности, призывая отрезать разные части тела.

Речь идет о диверсионно-штурмовой разведывательной группе Русич, воюющей в Украине от имени Кремля и связанной с наемниками ЧВК Вагнера, сообщает The Guardian.

Исполнительный директор лондонской инициативы Tech Against Terrorism, поддерживаемой ООН, Адам Гедли сказал, что Русич — это открыто неонацистская группа, которая, вероятно, работает от имени Кремля и содействует совершению военных преступлений во время войны в Украине.

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— Несмотря на заявления Путина, действия Русича в войне демонстрируют тревожную популярность неонацистских группировок, которые совершают зверства от имени Кремля, — заявил он.

Боевики Русича известны своей жестокостью в Сирии и войной на территории Крыма 2014 года. Они были замечены сравнительно недавно на Донбассе, в Херсонской и Харьковской областях.

Министерство финансов США 15 сентября объявило, что принимает экономические меры против Русича, связываемого с группой ЧВК Вагнера. В сообщении американского Минфина Русич описывается как неонацистская военизированная группировка, участвующая в боевых действиях вместе с российскими военными в Украине.

В частности, у группы Русич есть конкретные и подробные инструкции по “утилизации военнопленных ВСУ”, ключевые пункты которого содержат четкие указания убивать пленных после допроса и поощряют заставлять семьи погибших платить Русичу за информацию о местонахождении тел их близких.

В этой инструкции говорится, что о захвате украинцев не нужно сообщать прокремлевское командование, а если вынуждены уведомить, то должно быть указано, что пленник уже ранен или умирает.