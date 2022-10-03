Армения обвинила Азербайджан в расстреле пленных военных

Октябрь, 02 в 22:33

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в якобы расстреле армянских военнопленных азербайджанскими солдатами, заявив, что потребует международного расследования подобных возможных случаев.

В Telegram-каналах появились видео, на котором виден расстрел неназванных солдат. В МИД Армении заявили, что записи свидетельствуют о “военных преступлениях ВС Азербайджана — внесудебных убийствах и пытках армянских военнопленных”.

— Армения требует дать четкую оценку военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана. Мы будем последовательны в озвучивании проблемы, привлечении виновных и организаторов вышеуказанных преступлений к ответственности, в частности, с применением международных санкций, – заявили в Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество “решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана”.

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В генеральной прокуратуре Азербайджана сообщили, что “по факту распространения в соцсетях видео противоправных действий против армянских военных, приписываемых азербайджанским военнослужащим, начато расследование”.