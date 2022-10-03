Применит ли Путин ядерное оружие против Украины: прогноз главы британского Минобороны

Октябрь, 03 в 12:05

Российский диктатор Владимир Путин действует нерационально, однако маловероятно, что он решится применить тактическое ядерное оружие против Украины, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На конференции Консервативной партии он заявил, что хотя использование ядерного оружия является частью российской военной доктрины, это будет неприемлемо для союзников Москвы – Индии и Китая.

По его словам, во время встреч с руководством Индии и Китая Путину очень четко дали понять, что является неприемлемым.

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По мнению Уоллеса, действия российского лидера – от атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери до вторжения в Украину – были “совершенно иррациональными”.

Похожего мнения придерживается и министр обороны США Ллойд Остин. Он не видел ничего, что бы свидетельствовало о том, что Путин решится применить ядерное оружие в войне с Украиной, выбор остается за российской стороной.

США уже предупредили Россию о возможных последствиях.

Источник: Evening Standard