Страны ЕС вызвали послов РФ — Литва объявила российского дипломата персоной нон грата

Октябрь, 03 в 16:32

Ряд стран ЕС вызвали российских послов во внешнеполитические ведомства, чтобы выразить протест из-за противоправной аннексии оккупированных территорий Украины.

В частности, в МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева. Его визит был кратким. Андреев получил четкий сигнал – Польша не признает последние шаги Кремля, связанные с войной в Украине.

— Сегодня вызываются послы РФ в странах ЕС. Мы тоже вызвали посла, чтобы высказать нашу позицию по поводу незаконных решений Путина о такой же незаконной аннексии территорий Украины, а также по поводу того, что происходит уже давно, но на прошлой неделе очень решительным способом, — заявил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

Как он отметил, речь шла также о формулировке РФ “угрозу миру во всем мире, в том числе и нашей стране”.

Сейчас смотрят

Литва вызвала поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Кроме протеста из-за аннексии украинских территорий, Вильнюс объявил дипломата персоной нон грата, поскольку последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его статусом дипломата и могут считаться вмешательством во внутренние дела принимающей страны.

Посла России в Италии Сергея Разова также вызвали на ковер МИД. Итальянские СМИ объясняют, что вызов был осуществлен, чтобы проинформировать его о том, что Рим не признает заявление Москвы об аннексии областей Украины, оккупированных российскими войсками.

С послом также обсудили ситуацию с газопроводами Северного потока, на которых на прошлой неделе обнаружили утечки.

МИД Финляндии также сообщил, что вызвал посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова. Ведомство решительно осудило организованные Россией псевдореферендумы и незаконное “присоединение” оккупированных территорий Украины к РФ.

Известно также, что в немецкий МИД вызвали посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Бельгия, Дания и Нидерланды вызвали послов РФ еще в пятницу.

Президенты девяти стран НАТО в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали Альянс существенно увеличить военную помощь Украине.