Октябрь, 03 в 19:53

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок “очень серьезно” относится к угрозам президента РФ Путина применить ядерное оружие.

В интервью Neue Osnabrücker Zeitung она отметила, что российский диктатор не гнушается страшными военными преступлениями, а его армия не останавливалась даже перед ударами по детям и больницам.

— Мы очень серьезно относимся к его словам – иное было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самыми страшными военными преступлениями, – сказала она.

По словам главы МИД Германии, Путин дал четко понять, что “его имперская мания не ограничивается Украиной”.

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– Мы ответственно продолжаем оказывать поддержку Украине. Если России сойдет с рук захват земель и шантаж, и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности, – сказала глава МИД Германии.

Бербок уверена, что российский диктатор теряет международную поддержку и сейчас он “более одинок и изолирован, чем когда-либо”.