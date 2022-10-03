Октябрь, 03 в 20:28

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал совместное заявление девяти европейских лидеров о членстве Украины в НАТО.

Он считает, что для Украины дверь в состав Альянса будет открыта после окончания войны с Россией.

Об этом сообщило издание BNR со ссылкой на комментарий Радева, который распространила его пресс-служба.

Сейчас смотрят

— Болгария является частью декларации Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу предстоящего вступления Украины в Альянс, но эта декларация была принята в совершенно другой среде безопасности, – отмечается в заявлении болгарского президента.

По мнению Радева, решение о членстве Украины должны принимать все члены НАТО с учетом рисков прямого вовлечения в войну.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Впоследствии девять европейских стран из 30 членов НАТО обнародовали совместное заявление, в котором поддержали членство Украины в Альянсе и осудили незаконную аннексию украинских территорий.

Среди них – Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Польша, Румыния и Словакия.