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Процедуры по приему Украины в НАТО должны стартовать сейчас, несмотря на войну – Минобороны Литвы

Юлия Соколова, редактор ленты
НАТО
Фото: Depositphotos

Переговоры и формальные процедуры по приему Украины в состав НАТО следует начинать уже сейчас, несмотря на спровоцированную РФ полномасштабную войну.

Такое мнение выразил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он напомнил, что для вступления в НАТО Украина должна получить согласие всех 30 членов Альянса.

– Самое главное – это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран. Согласие о том, что эту страну (Украину, — Ред.) можно принять в НАТО. И сам процесс должен начаться независимо от войны, — подчеркнул Анушаускас.

Он добавил, что уже сейчас нужно повышать гарантии безопасности для Украины, поэтому страны Запада не могут придерживаться той же позиции относительно членства в Альянсе, что и до войны.

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Министр напомнил, что событием, подтолкнувшим официальный Киев к подписанию заявки на вступление в НАТО, стала попытка аннексии Россией четырех украинских областей. Он сравнил подобный шаг Кремля с действиями нацистской Германии.

– 30 сентября правитель Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года тому назад в Мюнхене, присоединив чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в XXI веке – войной. Хотя очевидно, что война не даст столь желаемые для Кремля результаты, — отметил Анушаускас.

Он заверил, что Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО и присоединение Украины к блоку.

Как известно, 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о незаконной аннексии четырех областей Украины – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В первый же день ее поддержали Канада и страны Балтии. Впоследствии появилось заявление президентов девяти стран Европы о поддержке вступления нашего государства в Альянс (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Республики Северная Македония, Черногории, Польши, Румынии, Словакии).

Как объяснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, двери блока открыты, но решение должны принять все 30 союзников.

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Источник: Delfi
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