Октябрь, 03 в 19:02

Российский диктатор Владимир Путин пренебрег несколькими возможностями “сохранить лицо” и выйти из ситуации, в которой он оказался.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время панельной дискуссии на Conservative Home.

Он добавил, что Путин продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попыток покорить Украину.

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– Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой мостик, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное, – сказал Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что мир не может позволить Путину победить, потому что это будет катастрофой.

– Мы не можем позволить этому победить. Путин – этнический националист, живущий фантазиями об объединении так называемого древнего рода. Он не пытается улучшить условия жизни россиян, а хочет увеличить силу РФ за счет ослабления противников, в том числе рассеянием на Западе раздора из-за поддержки полярных радикальных правых и левых сил, — добавил министр.

Недавно стало известно, что Бен Уоллес тайно приезжал в Украину и встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Ни украинская, ни британская сторона не сообщали о визите Уоллеса.

Источник: Conservative Home