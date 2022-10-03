Россия заработала на контрабанде украинского зерна минимум $530 млн — расследование AP

Октябрь, 03 в 20:09

Когда летом судно Laodicea пришвартовалось в Ливане, украинские дипломаты заявили, что оно перевозило украденное Россией украинское зерно и призвали ливанских чиновников конфисковать судно.

Москва заявила, что обвинение “ложные и безосновательные”, а генпрокурор Ливана принял сторону Кремля и заявил, что 10 тыс. тонн зерна “не были украдены”, позволив судну разгрузиться.

Однако расследование, проведенное The Associated Press совместно с расследователями Frontline телеканала PBS, показало, что сирийское судно Laodicea является частью сложной контрабандной операции России.

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В ходе расследования удалось выяснить, что РФ использовала фальсифицированные декларации и уловки для похищения украинского зерна на минимум $530 млн — сумма, которая помогла питать военную машину диктатора Владимира Путина.

AP использовала спутниковые изображения и данные морских радиосигналов, чтобы отследить 30 судов, осуществлявших более 50 рейсов, перевозя зерно из оккупированных Россией территорий Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Журналисты просматривали транспортные декларации, искали сообщения в социальных сетях и брали интервью у фермеров, грузоотправителей и официальных лиц компаний, чтобы раскрыть подробности массовой контрабанды.

Эта кража зерна, которую эксперты по праву считают потенциальным военным преступлением, совершается состоятельными бизнесменами и государственными компаниями в России и Сирии. Некоторые из этих лиц и компаний находятся под финансовыми санкциями США и ЕС.

— Это просто грабеж и мародерство, и это тоже является уголовным преступлением в соответствии с международным военным правом, — сказал ветеран-прокурор, участвовавший в многочисленных международных расследованиях военных преступлений Дэвид Крейн.

Зерно, перевозимое Laodicea, вероятно, отчалило из временно оккупированного россиянами Мелитополя. В AP отметили, что на видео, опубликованном в социальных сетях 9 июля, видно, как “чиновник” оккупационной администрации “оценивает урожай” перед журналистами. А пока он говорит, рабочие загружают зерно в большие белые мешки, подобные тем, которые Laodicea доставила в Ливан через три недели.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил AP, что оккупанты перевозят огромное количество зерна из региона поездами и грузовиками в порты РФ и оккупированный Крым.

Видео, опубликованные в социальных сетях за последние месяцы, показывают постоянный поток грузовиков с зерном, двигающимся на юг через оккупированные территории Украины с буквой Z на бортах. Спутники зафиксировали, как вагоны российской компании Агро-Фрегат двигаются через Феодосию, а затем грузовики и поезда стоят в очереди во время погрузки зерна на корабль.

На спутниковом снимке от 11 июля видно, как Laodicea стоит в Феодосийском порту. Радиотранспондер судна был выключен, а его грузовые трюмы открыты и заполнены белым веществом из грузовиков. Через две недели судно прибыло в Триполи. Там заявили, что оно прибыло из небольшого российского порта на берегу Черного моря.

В копиях декларации судна, который получил AP, утверждалось, что портом отправления был Кавказ. Его груз был указан как около 10 тыс. тонн “российского ячменя и российской муки в мешках”. Грузоотправителем числился Агро-Фрегат, а покупателем — компания Loyal Agro Co Ltd., имеющая штаб-квартиру в Турции.

В Агро-Фрегате не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, и вскоре после запроса AP веб-сайт компании, похоже, удалили. На прошлой неделе номер телефона, указанный на сайте, не работал. Представитель Loyal Agro сказал, что компания приняла 5 тыс. тонн муки, а остальной груз с корабля отправились в Тартус (Сирия).

Но AP отмечает, что Laodicea не могла забрать свой груз в Кавказе, российском порту, указанном в декларации. Корпус судна, достигающий 8 метров ниже поверхности, мог бы сесть на мель в относительно мелководном порту, который, согласно российскому транспортному регулятору, может принимать только суда с максимальной глубиной 5,3 метра.

Феодосийский порт в два раза глубже и легко может принять большой корабль.

Laodicea является одним из трех массовых грузовых судов, управляемых Syriamar Shipping Ltd., сирийской правительственной компанией, которая находится под санкциями США с 2015 года за связи с режимом президента Сирии Башара аль-Асада.

AP отследила 10 рейсов Laodicea и двух кораблей такого же типа Souria и Finikia от украинского побережья до портов Турции, Сирии и Ливана. В общей сложности три корабля совершили по меньшей мере 17 рейсов между Крымом и портами Турции и Сирии.

— Незаконная подделка документов — это тактика, которую используют злоумышленники, чтобы скрыть происхождение перевозимых товаров, будь то с целью уклонения от санкций, торговли запрещенными товарами или других преступлений, — сказал бывший офицер ВМС Израиля Даниэль.

В AP добавляют, что роль Турции в хищении украинского зерна особенно чувствительна, поскольку эта страна НАТО пыталась сыграть роль посредника между Украиной и Россией. Турция помогла достичь зернового соглашения между странами, которое позволило экспортировать зерно и удобрения через безопасные коридоры в Черном море. Но это соглашение не касается зерна, вывезенного Россией с оккупированных территорий.