Октябрь, 03 в 20:37

На этой неделе Прага (Чехия) окажется в центре европейской политики, поскольку лидеры стран Европы соберутся там на две встречи 6-7 октября. Среди тем – война в Украине и ее последствия для разных политических сфер, а также вызовы во время зимнего периода.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Чего ждать от переговоров – далее в материале.

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О каких встречах идет речь

• Запуск Европейского политического сообщества

В четверг, 6 октября, лидеры стран Европы встретятся в крепости Пражский град, чтобы обсудить ряд вопросов в сфере безопасности на континенте, в частности, связанных с полномасштабной войной в Украине.

Как отмечает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, эта встреча станет запуском Европейского политического сообщества (European Political Community, EPC), идею которого впервые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в мае этого года.

Как объяснял Макрон, эта инициатива является не альтернативой членству в Евросоюзе, а его дополнением. Речь идет о новой структуре сотрудничества членов ЕС со странами-партнерами в Европе, поддерживающими демократические ценности.

О том, что 6 октября состоится первая встреча EPC, подтвердил в своем письме и Шарль Мишель.

– Учитывая драматические последствия российской войны, которые затронули страны Европы на многих фронтах, мы согласились создать Европейское политическое сообщество с целью объединения стран европейского континента и предоставления платформы для политической координации. Цель состоит в том, чтобы объединить лидеров на равноправной основе, содействовать политическому диалогу и сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес, – объяснил Шарль Мишель в своем письме-приглашении.

Планируется обсудить такие темы, как мир и безопасность, ситуация в экономике, энергетика, климат, а также миграция и мобильность. Обсуждение будет происходить во время серии круглых столов.

Недавно американский телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС сообщал, что на встречу 6 октября приглашены Украина и Великобритания.

• Неформальный саммит ЕС

В пятницу, 7 октября, в Праге пройдет неформальный саммит ЕС.

По данным Йозвяка, лидеры 27 государств-членов обсудят санкции против России, энергетический кризис и тяжелый зимний период.

Шарль Мишель, в свою очередь, выделил три наиболее актуальных и взаимосвязанных вопроса для обсуждения:

1. Война России против Украины. На фоне эскалации со стороны Кремля, мобилизации в РФ и попыток аннексии четырех украинских областей члены Евросоюза обсудят ужесточение санкций против РФ. Среди тем – продолжение мощной экономической, военной, политической и финансовой поддержки Украины “столько, сколько потребуется”.

2. Энергетика. Члены ЕС рассмотрят, как лучше защитить критическую инфраструктуру в условиях зимы и на фоне недавних аварий на газопроводах Северный поток.

– Война в Украине оказывает драматическое влияние на энергетическую ситуацию в Европе, что может сказаться и на нашей экономике. Наша главная цель – обеспечить надежность поставок и доступную энергию для наших домохозяйств и предприятий, особенно с наступлением зимних холодов, — говорится в письме Мишеля.

3. Экономическая ситуация. Будет обсуждаться борьба с высокими ценами на энергоносители для домохозяйств и предприятий, поддержка экономического роста и рабочих мест, а также защита уязвимых слоев населения, наиболее страдающих от высоких счетов за электроэнергию.

Кто будет присутствовать на встречах в Праге

По данным американского телеканала CNN, на встречу 6 октября приглашены все 27 государств-членов Евросоюза, Украина, Великобритания, Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Турция, Сербия и страны Европейской ассоциации свободной торговли – Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Швейцария.

По информации Рикарда Йозвяка, в общем приглашения были направлены лидерам 44 стран, и некоторые еще не дали окончательного ответа относительно своего участия. В частности, колеблется президент Сербии Александар Вучич, как и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к участникам встречи с помощью видеосвязи, а в Чехию поедет премьер-министр Денис Шмыгаль.

На полях саммита могут состояться переговоры между Азербайджаном и Арменией из-за столкновений в Нагорном Карабахе при возможном участии президентов Франции и Турции.

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Что известно о запуске Европейского политического сообщества (EPC)

Как отмечает Йозвяк со ссылкой на дипломатов в ЕС, новый формат сотрудничества не заменит процесс расширения Евросоюза, например, для Украины.

После первого заседания EPC 6 октября не планируется ни итоговая декларация, ни какое-либо другое письменное заявление. Организаторы хотят избежать споров по поводу формулировок.

После встречи может даже не состояться итоговая пресс-конференция.

По сути, EPC должна стать новой площадкой для встреч европейских лидеров один или два раза в год для обсуждения неотложных проблем.

При этом многие сомневаются, нужно ли это вообще, учитывая, что уже существуют структуры, специально предназначенные для подобной цели: такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы.

Как подчеркивает Йозвяк, сам факт того, что на фоне эскалации со стороны РФ почти все европейские лидеры соберутся 6 октября в одном месте, является, по меньшей мере, символическим.

Следующее заседание Европейского политического сообщества может состояться в 2023 году, вероятно, в стране, не входящей в состав ЕС.

Прогнозы на саммит 7 октября

По данным Рикарда Йозвяка, ожидаются жесткие дискуссии по поводу реакции Евросоюза на войну в Украине. До саммита может быть согласован новый, восьмой пакет санкций против России.

Брюссель сосредоточится на таких позициях, как российская сталь, древесина, сигареты и криптовалюта, а вопрос ограничения цен на нефть, вероятно, не будет рассмотрен.

Венгрия уже дала понять, что наложит вето на любые новые энергетические санкции в отношении Москвы. Поэтому возможны жаркие дискуссии по этому поводу, а также относительно ограничения цены на российский газ.

Кроме того, вероятно, будут происходить дискуссии по поводу того, следует ли принимать россиян, бегущих от мобилизации.

Еще одна дискуссионная тема касается третьего транша макрофинансовой помощи ЕС для Украины на €3 млрд: предоставлять его в виде гранта или займа.