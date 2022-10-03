Вашингтон разрабатывает план на случай “ядерной демонстрации” РФ в Украине — CNN

Октябрь, 03 в 18:08

Соединенные Штаты разрабатывают план на случай возможной российской эскалации в Украине, включая использование Москвой ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон с начала полномасштабного вторжения разрабатывал планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в частности, если Путин примет решение применить тактическое ядерное оружие.

По словам одного из источников, “ядерной демонстрацией” может быть удар по Запорожской АЭС, ядерный взрыв на большой высоте или далеко от населенных пунктов.

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В разговоре с CNN чиновники США подчеркнули, что Вашингтон не обнаружил подготовку Москвы к нанесению ядерного удара.

Однако эксперты рассматривают их как потенциальные варианты, к которым США должны подготовиться.

Ранее старший стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин объяснил, почему Владимир Путин размахивает ядерным оружием. По мнению генерала, таким образом диктатор хочет давить на Европу из-за приближающейся зимы.

21 сентября Владимир Путин объявил в России о частичной мобилизации и начал шантажировать мир ядерным оружием.