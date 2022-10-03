Октябрь, 03 в 10:18

В НАТО заметили перемещение российской многоцелевой атомной подводной лодки Белгород в Карском море и считают, что РФ может впервые провести там испытания ядерной торпеды Посейдон, которую часто называют “оружием Апокалипсиса”.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на отчет специальных служб Альянса.

По прогнозам экспертов блока, Посейдон может вызвать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

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– Это машина была представлена Кремлем в 2018 году как одна из систем, которая вернет РФ стратегическое превосходство: ядерная боеголовка, которая проходит под волнами 10 тыс. км, а затем взрывается у побережья, вызывая радиоактивное цунами, — пишет издание.

Опасность также заключается в том, что такую атаку невозможно предотвратить, поскольку спутники США с инфракрасными датчиками не способны увидеть, что происходит на глубине.

Кроме того, суперторпеда излучает очень мало тепла и бесшумно двигается со скоростью более 100 км в час.

Подводная лодка Белгород является аналогом Курска. Субмарину в июле этого года передали ВМФ РФ. Она оснащена шестью Посейдонами.

По мнению специалистов, взрыв мегатонного заряда в прибрежных водах может создать новый Панамский канал на месте той или иной местности.

Однако мало кто верит, что суперторпеда уже может быть введена в строй, “поскольку даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом”.

Источник: La Repubblica