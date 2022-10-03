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Изменение образа жизни не сработает: Билл Гейтс рассказал, как разрешить климатический кризис

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Изменение образа жизни не сработает: Билл Гейтс рассказал, как разрешить климатический кризис
Фото: Getty Images

Проблему изменения климата невозможно решить без инноваций. Такое мнение высказал основатель корпорации Microsoft и американский бизнесмен Билл Гейтс.

– Мы даже не пытаемся совершить прорыв. Например, изобрести экономический способ производства авиационного топлива, цемента или стали. Имеющиеся инструменты применяются только к таким отраслям, как производство электроэнергии, и не применяются к большинству выбросов, — объяснил он.

В то же время, по мнению Гейтса, климатический кризис не будет разрешен, если люди будут радикально менять свой образ жизни из-за заботы об окружающей среде.

Он считает, что нереалистично ожидать, что они радикально изменят свой образ жизни. Ведь слишком сложно перестать есть мясо или хотеть иметь хороший дом.

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К слову, Билл Гейтс длительное время является сторонником инноваций в вопросах изменения климата. В 2015 году он инвестировал в почти 100 компаний, которые занимаются чистой энергией.

Также Гейтс финансировал ряд стартапов, в том числе Turntide, которая создает энергоэффективные электродвигатели.

Источник: Business Insider
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