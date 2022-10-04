Финляндия демонтировала последнюю статую Ленина, которая была в стране
В финском городе Котка во вторник, 4 октября, был демонтирован бюст Владимира Ленина.
Это был последний посвященный ему памятник на территории Финляндии.
Издание Yle сообщает, что бюст подняли на платформу грузовика с помощью подъемного устройства.
Из центра города бюст отправили на хранение в музей Кюменлааксо.
Финляндия получила этот памятник в качестве подарка от города-побратима Таллина в 1979 году, когда Эстония была под советской оккупацией.
В Yle добавили, что хотя на улицах финских городов больше не осталось памятников Ленину, но все еще можно встретить посвященные ему памятные доски и рельефы.
Последний памятник Ленину в Украине снесли в январе 2021 года. Это произошло в Одесской области в селе Старые Трояны Измаильского района.
В конце августа в Риге, столице Латвии, в парке Победы демонтировали последние элементы памятника советским солдатам. Речь идет об ансамбле скульптур, изображающих советских солдат, скульптуре женщины, воплощающей образ Ники, и 79-метровом обелиске.
Источник: Yle