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Финляндия демонтировала последнюю статую Ленина, которая была в стране

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
лєніна повалили у Фінляндії

В финском городе Котка во вторник, 4 октября, был демонтирован бюст Владимира Ленина.

Это был последний посвященный ему памятник на территории Финляндии.

Издание Yle сообщает, что бюст подняли на платформу грузовика с помощью подъемного устройства.

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Из центра города бюст отправили на хранение в музей Кюменлааксо.

Финляндия получила этот памятник в качестве подарка от города-побратима Таллина в 1979 году, когда Эстония была под советской оккупацией.

В Yle добавили, что хотя на улицах финских городов больше не осталось памятников Ленину, но все еще можно встретить посвященные ему памятные доски и рельефы.

Последний памятник Ленину в Украине снесли в январе 2021 года. Это произошло в Одесской области в селе Старые Трояны Измаильского района.

В конце августа в Риге, столице Латвии, в парке Победы демонтировали последние элементы памятника советским солдатам. Речь идет об ансамбле скульптур, изображающих советских солдат, скульптуре женщины, воплощающей образ Ники, и 79-метровом обелиске.

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Источник: Yle

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