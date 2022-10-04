США и Южная Корея отработали высокоточные удары после запуска ракеты КНДР

Октябрь, 04 в 17:16

Южная Корея и США провели во вторник обучение по нанесению высокоточных бомбовых ударов в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности, пролетевшей над Японией.

Об этом сообщило издание The Straits Times со ссылкой на военных Южной Кореи.

— При участии четырех истребителей F-15K ВВС Южной Кореи и четырех истребителей F-16 ВВС США южнокорейские F-15K выпустили две бомбы с боеприпасами прямой атаки (JDAM) по виртуальной цели на полигоне Джикдо, Западное море, – сообщил Объединенный штабов Южной Кореи.

Они добавили в заявлении, что обучение имело целью продемонстрировать способность союзников наносить точные удары в местах возникновения провокаций.

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Северная Корея, имеющая в своем арсенале ядерное оружие, во вторник, 4 октября, впервые за пять лет выпустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Из-за этого власти Японии объявили воздушную тревогу и временно остановили движение поездов на севере страны. Правительство Японии предупредило граждан, чтобы они укрылись в убежищах.

Ракета, выпущенная КНДР, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Источник: The Straits Times

Фото: Twitter/U.S. Forces Korea