Япония объявила российского консула персоной нон грата
Япония во вторник, 4 октября, объявила дипломата российского генконсульства в городе Саппоро персоной нон грата.
Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.
Российскому консулу приказали покинуть Японию в течение шести дней.
Высылка российского консула стала ответом Токио на объявление персоной нон грата японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори и обвинение его в “шпионаже”.
Правительство Японии подчеркнуло, что консул Тацунори, который вернулся домой на прошлой неделе, не совершал никаких противоправных действий.
Глава МИД Японии также раскритиковал Россию за жестокое обращение с консулом во время его задержания, в том числе завязывание глаз и физическое ограничение.
Он добавил, что задержание Россией и допрос японского консула являются явным и серьезным нарушением международного права.
Хаяси также сообщил, что вице-министр иностранных дел Такео Мори вызвал в ведомство посла РФ в Японии Михаила Галузина, чтобы уведомить Москву о контрмерах Токио.
Источник: Kyodo News