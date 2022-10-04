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Япония объявила российского консула персоной нон грата

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
прапор Японії
Фото: Unsplash

Япония во вторник, 4 октября, объявила дипломата российского генконсульства в городе Саппоро персоной нон грата.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

Российскому консулу приказали покинуть Японию в течение шести дней.

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Высылка российского консула стала ответом Токио на объявление персоной нон грата японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори и обвинение его в “шпионаже”.

Правительство Японии подчеркнуло, что консул Тацунори, который вернулся домой на прошлой неделе, не совершал никаких противоправных действий.

Глава МИД Японии также раскритиковал Россию за жестокое обращение с консулом во время его задержания, в том числе завязывание глаз и физическое ограничение.

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Он добавил, что задержание Россией и допрос японского консула являются явным и серьезным нарушением международного права.

Хаяси также сообщил, что вице-министр иностранных дел Такео Мори вызвал в ведомство посла РФ в Японии Михаила Галузина, чтобы уведомить Москву о контрмерах Токио.

Источник: Kyodo News

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