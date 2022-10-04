Октябрь, 04 в 14:57

Российский диктатор Владимир Путин не намерен проводить переговоры по прекращению войны против Украины. Об этом свидетельствует его речь, во время которой он объявил об аннексии новых украинских территорий.

Об этом заявила в одном из интервью министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она отметила, что пока не видит никаких шансов на проведение переговоров о завершении войны.

– К сожалению, в своей речи в пятницу Путин очень четко дал понять, каков его нынешний уровень готовности к переговорам. Его предложение о переговорах было примерно таким: Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а затем вы сможете подписать “мир”, — объяснила Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что это не имеет ничего общего с миром и является его противоположностью.

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– Это террор и несвобода, – подчеркнула она.

Бербок заверила, что официальный Берлин, другие страны мира и международные организации постоянно пытаются найти какое-то дипломатическое решение, обращаются от имени мирового сообщества к Кремлю. Во время таких обращений раздаются призывы прекратить бомбардировку территории Украины.

– Единственный ответ президента России – новые зверства, – заявила Бербок.

Она уточнила, что полномасштабная агрессивная война закончилась бы немедленно, если бы Россия прекратила “разрушать Украину”. Бербок также отметила, что если бы наше государство перестало защищаться, то прекратило бы существовать.

– Если бы Украина перестала защищаться, ей бы пришел конец, и ужасные преступления против народа были бы повседневностью и в Киеве. Это должно быть понятно каждому, кто требует от нас прекратить поддержку Украины или уступить Путину, – сообщила министр.

Бербок заверила в дальнейшей поддержке нашего государства.

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), Киев не будет проводить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер исключил возможность каких-либо переговоров с РФ, пока главой этой страны остается Путин.

Источник: Neue Osnabrücker Zeitung