Октябрь, 04 в 19:27

Финляндия может построить забор на общей границе с Россией. Этот вопрос сейчас обсуждается.

Как отметила премьер-министр Финляндии Санна Марин, существуют основания для частичного ограждения границы.

Пограничная служба страны предложила построить забор на наиболее критичных участках восточной границы для усиления контроля. Марин положительно оценила эту идею.

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– В этом вопросе все еще необходимо парламентское единогласие, в частности между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть, – отметила она.

Санна Марин выразила надежду, что решение о возможном ограждении границы будет принято быстро. В то же время она объяснила, что сам процесс строительства забора может занять несколько лет.

– Это будет не скорый процесс, понадобится несколько лет. Вот почему важно единогласие в связи с принятием решения, — подчеркнула политик.

По мнению премьера, забор на границе между Финляндией и РФ не должен значительно усилить напряженность в отношениях между двумя странами.

– Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта, – заявила Марин.

Финляндия имеет сухопутную границу с РФ протяженностью около 1,3 тыс. км. По данным пограничной службы Финляндии, стационарный забор необходим на участке в 260 км.

Как известно, Финляндия в ночь на 30 сентября решила закрыть границу для российских туристов. Разрешен въезд россиян в Финляндию для посещения семьи, для работы и учебы.

В сентябре Санна Марин отмечала, что Европа допустила ошибку, когда надеялась построить нормальные отношения с РФ.

Источник: Yle