Потребуется несколько лет: Финляндия может построить забор на границе с РФ
Финляндия может построить забор на общей границе с Россией. Этот вопрос сейчас обсуждается.
Как отметила премьер-министр Финляндии Санна Марин, существуют основания для частичного ограждения границы.
Пограничная служба страны предложила построить забор на наиболее критичных участках восточной границы для усиления контроля. Марин положительно оценила эту идею.
– В этом вопросе все еще необходимо парламентское единогласие, в частности между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть, – отметила она.
Санна Марин выразила надежду, что решение о возможном ограждении границы будет принято быстро. В то же время она объяснила, что сам процесс строительства забора может занять несколько лет.
– Это будет не скорый процесс, понадобится несколько лет. Вот почему важно единогласие в связи с принятием решения, — подчеркнула политик.
По мнению премьера, забор на границе между Финляндией и РФ не должен значительно усилить напряженность в отношениях между двумя странами.
– Европа находится в состоянии войны. Вы не можете попасть в гораздо более напряженную ситуацию, чем эта, – заявила Марин.
Финляндия имеет сухопутную границу с РФ протяженностью около 1,3 тыс. км. По данным пограничной службы Финляндии, стационарный забор необходим на участке в 260 км.
Как известно, Финляндия в ночь на 30 сентября решила закрыть границу для российских туристов. Разрешен въезд россиян в Финляндию для посещения семьи, для работы и учебы.
В сентябре Санна Марин отмечала, что Европа допустила ошибку, когда надеялась построить нормальные отношения с РФ.
Источник: Yle