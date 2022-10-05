Октябрь, 05 в 14:52

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Соединенное Королевство будет поддерживать борьбу украинцев против России до тех пор, пока эта война не будет выиграна.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Клеверли, Великобритании необходимо обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до конца.

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А если этого не сделать, то это будет посылом каждому потенциальному агрессору о том, что наша решимость хрупка.

— Мы будем поддерживать их [украинцев] до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор, — заявил Джеймс Клеверли.

А еще глава МИД Великобритании обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с прояснением, что Соединенное Королевство никогда не признает аннексию территорий Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей или Крыма.

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