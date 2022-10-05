Октябрь, 05 в 1:06

Российский энергетический гигант Газпром разрешил Венгрии при необходимости отсрочить платежи за природный газ, поскольку растущий импорт грозит подорвать и без того напряженный бюджет страны.

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Венгрия получила трехлетнюю отсрочку по оплате счетов за газ, которые должны быть оплачены в ближайшие шесть месяцев, говорится в заявлении венгерского Министерства экономического развития.

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При цене в €300 за мегаватт-час это составит от €3,5 млрд до €4,5 млрд, сказали в министерстве. Соглашение заключается между Газпромом и венгерской государственной энергетической компанией MVM Zrt.

— Растущие платежи за электроэнергию усугубляют опасения по поводу состояния экономики Венгрии. Миллиарды евро, выделенные Европейским Союзом, заблокированы из-за опасений по поводу коррупции при премьер-министре Викторе Орбане, международные резервы ниже уровня, необходимого для покрытия как минимум трехмесячного импорта, а курс форинта (национальная валюта Венгрии, — Ред.) находится на рекордно низком уровне, несмотря на самую высокую в ЕС ключевую процентную ставку, что отчасти связано с зависимостью Венгрии от импорта российского газа, — пишет Bloomberg.

Венгрия является одной из стран ЕС, наиболее зависимых от российских энергоносителей, и, согласно правительственным данным Венгрии, стоимость импорта нефти и газа в Венгрию в этом году увеличилась до $19 млрд с $4 млрд в 2019 году.

— Благодаря этой сделке форинт получает защитный зонтик. Это может помочь стабилизировать курс форинта, потому что платежи наступят на три года позже, — сказал Bloomberg министр экономического развития Венгрии Мартон Надь.

Дополнительные закупки природного газа у Газпрома в дополнение к долгосрочному контракту Венгрии обойдутся бюджету в дополнительные 740 млрд форинтов ($1,7 млрд) в этом году и увеличат дефицит бюджета до 6,1% валового внутреннего продукта с запланированных 4,9%, заявил 23 сентября министр финансов Михали Варга.

За последнюю неделю курс форинта по отношению к евро упал на 4% до рекордно низкого уровня. В результате его потери за год составили более 13%, что является третьим худшим показателем на развивающихся рынках.

Отдельно правительство сообщило, что оно решило выработать 800 млн кубометров так называемого газа на подушке из хранилища в восточном городе Хайдушобосло, объем которого в настоящее время оценивается в €1,5 млрд.