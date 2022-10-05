Мы поддерживаем Украину: в Белом доме отреагировали на скандальные предложения Маска

Октябрь, 05 в 14:54

В ответ на твит Илона Маска, который вызвал шквал критики в мире, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США не собираются говорить об Украине без нашей страны.

По ее словам, только украинцы имеют право решать, как освобождать временно оккупированный Крым и завершать полномасштабную войну, начатую Россией.

– Мы не будем говорить об Украине без Украины. Это их решение, когда речь идет о любой дипломатии или переговорах на эту тему. Я оставляю это украинскому народу, — заявила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что США стоят бок о бок с украинцами, которые борются за свободу, свой суверенитет и территориальную целостность.

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Недавно инвестор, миллиардер, основатель компаний SpaceX и PayPal Илон Маск, кроме отказа от Крыма, предложил украинцам провести повторно псевдореферендумы в Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях, чтобы люди ответили, действительно ли они хотят жить в России.