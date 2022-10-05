США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на запуск КНДР

Октябрь, 05 в 12:17

Южная Корея и США провели ракетные учения в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.

Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Согласно заявлению, каждая из сторон выпустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства.

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Как подтвердили военные, южнокорейская ракета Hyunmoo-2 отказала вскоре после запуска и разбилась во время испытаний, но никто не пострадал.

Напомним, что 4 октября Северная Корея впервые с 2017 года выпустила баллистическую ракету в сторону Японии.

Из-за этого власти Японии объявили воздушную тревогу и временно остановили движение поездов на севере страны. Правительство предупредило граждан, чтобы они спрятались в убежищах.

Ракета, выпущенная КНДР, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида осудили испытание Северной Кореи, а Европейский Союз назвал это “безрассудным и намеренно провокационным действием”.