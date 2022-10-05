США направили авианосец Ronald Reagan в Японское море после запуска ракеты КНДР
Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan отправился в Японское море после того, как КНДР запустила ракету средней дальности над территорией Японии.
Он разместится к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям Северной Кореи, говорят южнокорейские военные.
Американский авианосец вернется в Японское море после совместных военно-морских учений США, Японии и Южной Кореи в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты.
В ночь на 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.
Поэтому в Японии объявили воздушную тревогу и временно остановили движение поездов на севере страны. Правительство предупредило граждан, чтобы они спрятались в укрытиях.
Источник: Yonhap
Фото: U.S. Pacific Fleet