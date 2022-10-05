Октябрь, 05 в 9:14

Ограничения цены на российскую нефть будут применяться к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях – к морским поставкам.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в Брюсселе прошло заседание совета постоянных послов Евросоюза, где санкции снова попали в повестку дня.

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Сийярто подчеркнул, что на этот раз венгерское правительство не поддержало санкции, которые навредили бы Венгрии и венгерскому народу.

— Мы провели жесткие переговоры и пришли к тому, что нефтеперевозка не распространяется на трубопроводную транспортировку нефти, а в случае чрезвычайной ситуации морской транспорт заменит это, — подчеркнул Петер Сийярто.

Заметим, что Венгрия получает от России сырую нефть именно по трубопроводу.

Кроме того, Венгрия добилась того, чтобы атомная энергетика также была исключена из санкций.

– Поэтому эти санкции не распространяются и на строительство новой АЭС Пакш. Так же как ни один институт, который был бы важным с точки зрения сотрудничества с ядерными исследованиями и разработками, не был внесен в пакет санкций, — рассказал глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто подчеркнул, что правительство будет продолжать отстаивать венгерские интересы в будущем.

Напомним, что в июле министры иностранных дел стран-членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, однако в него не вошло газовое эмбарго. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.