Пандемия и война в Украине свели на нет прогресс в борьбе с бедностью — Всемирный банк

Октябрь, 06 в 13:08

Пандемия коронавируса и полномасштабное вторжение России в Украину свели на нет три десятилетия прогресса в борьбе с бедностью.

Об этом сообщили во Всемирном банке. Так, около 70 млн человек оказались в условиях крайней бедности в 2020 году. Это самый большой прирост с начала мониторинга в 1990 году.

Согласно прогнозу, при нынешних экономических тенденциях к концу этого десятилетия более 570 млн человек, или около 7% населения мира, будут жить ниже этого порога.

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Во Всемирном банке уже отметили, что достичь глобальной цели и искоренить крайнюю бедность до 2030 года пока невозможно. В то же время президент банка Дэвид Малпас подчеркнул, что необходима корректировка макроэкономической политики.

По его словам, это улучшит распределение глобального капитала, укрепит валютную стабильность, снизит инфляцию и возобновит рост среднего дохода.

В своем отчете Всемирный банк впервые представил данные о новой глобальной черте крайней бедности, которая составляет $2,15 в день и отражает последние мировые цены и повышение стоимости доллара.

Для борьбы с бедностью и неравенством организация призывает правительства действовать быстро по трем направлениям: отдавать предпочтение целевым денежным трансфертам, а не широким субсидиям, тратить деньги сейчас на долгосрочный рост, а также увеличить внутренний доход, не причиняя вреда бедным.