Октябрь, 06 в 11:47

Ударная группа авианосца ВМС США движется в воды у Корейского полуострова, поскольку напряженность в регионе возрастает после серии запусков ракет Северной Кореей за последние две недели.

Об этом сообщает CNN.

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел экстренное заседание в четверг после того, как Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты малой дальности. Это уже шестой такой запуск за 12 дней.

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В СНБ предупредили, что провокация со стороны Северной Кореи получит сильный ответ, о чем свидетельствует передислокация авианосца USS Ronald Reagan ВМС США и его ударной группы в Восточное море (Японское море).

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что передислокация авианосной группы США демонстрирует волю альянса Кореи-США решительно реагировать на любые провокации или угрозы со стороны Северной Кореи.

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Заявление о передвижении ударной группы ВМС США вызвало резкую реакцию Пхеньяна.

— КНДР наблюдает, как США создают серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и в его окрестностях путем передислокации авианосной оперативной группы в акваторию Корейского полуострова, — говорится в сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

Источник: CNN,

Фото: U.S Navy